Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvasında İstanbul Kağıthane Nurtepe stadında 3.haftanın ikinci maçında , Taşçılar spor Çayıryolu sporla karşılaştı.
Taşçılar ilk On biri:
Abdülkerim Erkul
Sinan Kadıoğlu
Süleyman Yılmaz
Burak Bozbey
Mesut Bozbey
Muhammet Emin Dursun
Ali Yılmaz
Ayhan Yurdunkulu
Şamil Dündar
Muhammet Emin Erkul
Ömer Yılmaz
Goller..62 Burak Bozbey
Takım Yöneticisi: Tekin Bozbey
Teknik Direktör: İsmail Dalkıliç
Çayıryolu İlk Onbiri:
Süleyman Yurttaş
Faruk Balkan
Eren Yurttaş
Yusuf Ali Delibalta
Veli Çelikay
Bahattin Memiş
İbrahim Köroğlu
Mustafa Akkoyun
İskender Battal
Turgay Purut
Furkan Bingöl
Goller:#5 Burak 53 Furkan Bingöl65 76 İskender Battal
Takım Yöneticisi: Ahmet Yalınkılıç
Teknik Direktör: Soner Coşkun