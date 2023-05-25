Taşçılar-       Çayıryolu-

Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvasında İstanbul Kağıthane Nurtepe stadında 3.haftanın ikinci  maçında , Taşçılar spor Çayıryolu sporla  karşılaştı.

Taşçılar ilk On biri:

Abdülkerim Erkul

Sinan Kadıoğlu

Süleyman Yılmaz

Burak Bozbey

Mesut Bozbey

Muhammet Emin Dursun

Ali Yılmaz

Ayhan Yurdunkulu

Şamil Dündar

Muhammet Emin Erkul

Ömer Yılmaz

Goller..62 Burak Bozbey

Takım Yöneticisi: Tekin Bozbey

Teknik Direktör: İsmail Dalkıliç

Çayıryolu İlk Onbiri:

Süleyman Yurttaş

Faruk Balkan

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Eren Yurttaş

Yusuf Ali Delibalta

Veli Çelikay

Bahattin Memiş

İbrahim Köroğlu

Mustafa Akkoyun

İskender Battal

Turgay Purut

Furkan Bingöl

Goller:#5 Burak 53 Furkan Bingöl65 76 İskender Battal

Takım Yöneticisi: Ahmet Yalınkılıç

Teknik Direktör: Soner Coşkun