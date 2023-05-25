Saraycık- 3 Gökçedere-3
Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvasında İstanbul Kağıthane Nurtepe stadında 3.haftanın üçüncü maçında , Saraycık,Gökçedere sporla karşılaştı.
Saraycık ilk On biri:
Kadir Yıldırım
Gökhan Dinç
Ekrem Altınsoy
Hüseyin Akbaba
Eren Çağlar
Tarık Duha
Alican Geri
Tahir Çağlar
Talha Altun
Ahmet Öztürk
Emre Çaglar
Goller:13 Talha Altun,50 Emre Okur 69 Ahmet Öztürk
Takım Yöneticisi: Kerameddin Öztürk
Teknik Direktör: Samet Çınar,Nihat Türkoğlu
Gökçedere İlk Onbiri:
Emre Aydın
Efe Aygün
Oğuz Atsız
Kazım Aysu
Turan Dursun
Mustafa Vural
Samet Satılmış
Mustafa Akçan
Cengizhan Karaoğlan
Kürşat Karaoğlan
Ali Altun
Goller:2 Ibrahim Akdağ,58Oğüzhan Atsız 90 İbrahim Akdağ
Takım Yöneticisi: Sertaç Akdeniz
Teknik Direktör: Dumanı Açıkgöz,Yaşın Akcan