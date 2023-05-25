Saraycık-    3  Gökçedere-3

Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvasında İstanbul Kağıthane Nurtepe stadında 3.haftanın üçüncü  maçında , Saraycık,Gökçedere sporla karşılaştı.

Saraycık ilk On biri:

Kadir Yıldırım

Gökhan Dinç

Ekrem Altınsoy

Hüseyin Akbaba

Eren Çağlar

Tarık Duha

Alican Geri

Tahir Çağlar

Talha Altun

Ahmet Öztürk

Emre Çaglar

Goller:13 Talha Altun,50 Emre Okur 69 Ahmet Öztürk

Takım Yöneticisi: Kerameddin Öztürk

Teknik Direktör: Samet Çınar,Nihat Türkoğlu

Gökçedere İlk Onbiri:

Emre Aydın

Efe Aygün

Oğuz Atsız

Kazım Aysu

Turan Dursun

Mustafa Vural

Bayburt Köylerarasi futbol turnuvası Bayrampaşa,Ozansu Bayburt Köylerarasi futbol turnuvası Bayrampaşa,Ozansu

Samet Satılmış

Mustafa Akçan

Cengizhan Karaoğlan

Kürşat Karaoğlan

Ali Altun

Goller:2 Ibrahim Akdağ,58Oğüzhan Atsız 90 İbrahim Akdağ

Takım Yöneticisi: Sertaç Akdeniz

Teknik Direktör: Dumanı Açıkgöz,Yaşın Akcan