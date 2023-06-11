Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvasında İstanbul Kağıthane Nurtepe stadında yarı final maçları oynandı.
İlk Maç Kalecik Güneşli, arasında oynandı.Yarı finalin ilk maçın kıran kırana bir mücadele sergileyen takımlardan Kalecik spor Guneşlisporu 2 -0 yenerek Finale çıkan ilk takım oldu.
İkinci maç Çayıryolu-Ağören arasında oynandı.Yarı finalin ikinci maçındaki mücadelede takımlar centilmence bir mücadele ortaya koydular. Takımlardan Çayıryoluspor Ağörensporla 1-1 berabere kaldı . Penaltılar sonunda Çayıryolu Ağöreni 6-5 yenerek Finale çıkan İkinci takım oldu.
Yarı Finale çıkan Kalecikspor ve Çayıryoluspor 18 Haziran Pazar günü saat 17.00 ‘da Kağıthane Nurtepe stadında Şampiyonluk için mücadele edecekler.
Final Maçı Televizyondan canlı olarak yayınlanacak.