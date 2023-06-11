Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvasında İstanbul Kağıthane Nurtepe stadında yarı final ilk maçını oynadı.
Kalecik- 2 Güneşli-0
ilk yarı sonucu
Kalecik Takımının ilk onbiri: Emre Memiş,Ahmet Musullu,Emre Adıyaman,Turan Aka,Mustafa Bayburtlu,Arif Musullu,Eyüp Can Gülsever,İsmail Muşlu,Coşkun San,Enis Efe,Enis Musullu
Takım Yöneticisi: Dursun Sağlam Teknik Direktör: Emre Aka,Mustafa Doğan
Güneşli Takının ilk onbiri: Faruk Aktaş,Furkan Aktaş,Sefa Altuntaş,Yusuf Aktaş Alpertunga Ay,İsmail Akbulut,Yunus Aktaş,Alparslan Altuntaş,Gaddaf Muharrem Altuntaş,Resul Aktaş,Orhan Aktaş
Takım Yöneticisi: Güven Altuntaş.Teknik Direktör: İlyas Adıgüzel,Fazlı Altun
Kalecik Takımının Golleri:Enis Musullu22.dak.Enis Musullu 27.dakika
Güneşli Takımının Golleri: