Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvasında İstanbul Kağıthane Nurtepe  stadında  yarı final ilk maçını oynadı.

Kalecik- 2  Güneşli-0

ilk yarı sonucu

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Kalecik Takımının ilk onbiri: Emre Memiş,Ahmet Musullu,Emre Adıyaman,Turan Aka,Mustafa Bayburtlu,Arif Musullu,Eyüp Can Gülsever,İsmail Muşlu,Coşkun San,Enis Efe,Enis Musullu

 Takım Yöneticisi: Dursun Sağlam Teknik Direktör: Emre Aka,Mustafa Doğan

Güneşli  Takının  ilk onbiri: Faruk Aktaş,Furkan Aktaş,Sefa Altuntaş,Yusuf Aktaş Alpertunga Ay,İsmail Akbulut,Yunus Aktaş,Alparslan Altuntaş,Gaddaf Muharrem Altuntaş,Resul Aktaş,Orhan Aktaş

Takım Yöneticisi: Güven Altuntaş.Teknik Direktör: İlyas Adıgüzel,Fazlı Altun

Kalecik Takımının Golleri:Enis Musullu22.dak.Enis Musullu 27.dakika

Güneşli  Takımının Golleri: