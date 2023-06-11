Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvasında İstanbul Kağıthane Nurtepe stadında yarı final ikinci maçını oynadı.
Çayıryolu-6 Ağören-5
1-1 biten maç penaltılar sonrası 6-5 Çayıryolunun üstünlüğüyle tamamlandı.
Çayıryolu Finalde Kaleciksporun rakibi oldu.
Çayıryolu Takının ilk onbiri: Süleyman Yurttaş,Faruk Balkan,Eren Yurttaş,Yusuf Ali Delibalta,Veli Çelikay,Bahattin Memiş,İbrahim Köroğlu,Mustafa Akkoyun,İskender Battal,Turgay Purut,Furkan Bingöl
Takım Yöneticisi: Ahmet Yalınkılıç .Teknik Direktör: Soner Coşkun
Ağören Takımının ilk onbiri: TekirdagAğören ilk onbiri: Serdar Oruç,Mehmet Oruç,Yunus emre Bayrakçeken,Feyyaz İpek,Halil Karamavuş,Yaşın Dağlar,Hüseyin Gökdereli,Hasan Koç, Taha yasin Karadaştan,İsmail ipek,Alim Toprak Dağ
Takım yöneticisi:Sinan Dağ.Teknik direktör:Yusuf Mert,Ayhan Polat
ÇayıryoluTakımının Golleri:
Tekirdağ Ağören Takımının Golleri: