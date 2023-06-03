Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvasında İstanbul Kağıthane Nurtepe stadında çeyrek finalin ikinci maçı oynandı.
Taşçılar Takımının ilk onbiri: Abdülkerim Erkul,Süleyman Yılmaz,Burak Bozbey,Mesut Bozbey,Muhammet Emin Dursun,Ali Yılmaz,Ayhan Yurdunkulu,Ömer Yılmaz ,Muhammet Emin Erkul,Furkan Erkul,Şamil DündarTakım Yöneticisi: Tekin Bozbey.Teknik Direktör: İsmail Dalkılıç,Muhammet Emin Erkul
Çayıryolu Takının ilk onbiri: Süleyman Yurttaş,Faruk Balkan,Eren Yurttaş,Yusuf Ali Delibalta,Veli Çelikay,Bahattin Memiş,İbrahim Köroğlu,Mustafa Akkoyun,İskender Battal,Turgay Purut,Furkan Bingöl Takım Yöneticisi: Ahmet Yalınkılıç .Teknik Direktör: Soner Coşkun
Taşçılar Takımının Golleri:Burak Bozbey,Burak Bozbey
Çayıryolu Takının Golleri:Turgay Purut,İskender Battal,İskender Battal,FurkanBingöl,İskender Battal,Furkan Bingöl