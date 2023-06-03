Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvasında İstanbul Kağıthane Nurtepe stadında çeyrek finalin üçüncü maçı oynandı.
Kalecik -2 Ozansu- 1 (p)
Kalecik Takımının ilk onbiri: Emre Memiş,Ahmet Musullu,Emre Adıyaman,Turan Aka,Mustafa Bayburtlu,Arif Musullu,Eyüp Can Gülsever,İsmail Muşlu,Coşkun San,Enis Efe,Enis Musullu Takım Yöneticisi: Dursun Sağlam Teknik Direktör: Emre Aka,Mustafa Doğan
Ozansu Takının ilk onbiri: Feyzullah Demir,Ahmet Demirci,Recep Akagünduz,Tunahan Köse,Recep Aydın,Murat Demir,Kadir Gözüaçık,Mürsel Balkan,Fikret Atlı,Birol Akay Takım Yöneticisi: Erdinç Akagündüz.Teknik Direktör: Ersin Gozüaçık
Kalecik Takımının Golleri:Enis Efe,Enis Musullu
Ozansu Takının Golleri:Kadir Gözüaçık