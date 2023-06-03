Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvasında İstanbul Kağıthane Nurtepe  stadında  çeyrek finalin üçüncü  maçı oynandı.

Bayburt Köyler arası futbol turnuvası,Saraycık,Gökçedere maçı Bayburt Köyler arası futbol turnuvası,Saraycık,Gökçedere maçı

Kalecik -2  Ozansu- 1 (p)

Kalecik Takımının ilk onbiri: Emre Memiş,Ahmet Musullu,Emre Adıyaman,Turan Aka,Mustafa Bayburtlu,Arif Musullu,Eyüp Can Gülsever,İsmail Muşlu,Coşkun San,Enis Efe,Enis Musullu Takım Yöneticisi: Dursun Sağlam Teknik Direktör: Emre Aka,Mustafa Doğan

Ozansu  Takının  ilk onbiri: Feyzullah Demir,Ahmet Demirci,Recep Akagünduz,Tunahan Köse,Recep Aydın,Murat Demir,Kadir Gözüaçık,Mürsel Balkan,Fikret Atlı,Birol Akay Takım Yöneticisi: Erdinç Akagündüz.Teknik Direktör: Ersin Gozüaçık

Kalecik Takımının Golleri:Enis Efe,Enis Musullu

Ozansu Takının Golleri:Kadir Gözüaçık 