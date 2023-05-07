Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvasında İstanbul Kağıthane Nurtepe stadında ilk Maç saat 12.00 de başladı.Gökçederesporla Güneşlispor arasında oynandı.

Maçın ilk onbeş dakikasında Gökçederesporun ataklarıyla başlayan maçta Güneşlispor dengeyi kurdu.Maçın ilk yarısında gol olmadı ve sıfır sıfır bititi.Maçın ikinci yarısında Güneşlispor etkili oynayarak maçın 50.dakikasında İlk Gol 9 Numaralı Formasıyla İsmail Akbuluttan geldi.65.dakikada İsmail Akbulut ikinci golu kaydetti ve Güneşlispor Gökçederespor karşısında Maçı 2-0 kazandı.

Güneşlispor ilk onbiri: Faruk Aktaş,Orhan Aktaş,Furkan Aktaş,Resul Aktaş,İsmail Akbulut(2 Gol),Semih Kumru,Ayhan Altuntaş,Muharrem Altuntaş,Alertunga Ay,Yunus Aktaş,Onur Aktaş’tan oluştu.

40.Dakika: Orhan Aktaş,Furkan Aktaş Sarı Kart

Takım Yöneticisi:Güven Altuntaş

Teknik Direktör:İlyas Adıgüzel,Uğur Kumru

Gökçederespor ilk Onbiri: Emre Aydın,Muhammet Şeker,Kazım Aysu,Mustafa Akcan,Dursun Turan,Samet Satılmış,Serkan Aygün,Hakan Açıkgöz,Emin Aygün,Mustafa Vural,Ali Efe’den oluştu.

75.Dakika: Şevket Satılmış,Kazım Ay

Takım Yöneticisi:Bayram Şeker

Teknik Direktör:Summani Açıkgöz,Ertaç Akdeniz