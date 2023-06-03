Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvasında İstanbul Kağıthane Nurtepe stadında çeyrek finalin dördüncü maçı oynandı.
Gökçedere -2 Güneşli-2
Gökçedere Takımının ilk onbiri: Emre Aydın,Efe Aygün,Oğuz Atsız,Kazım Aysu,Turan Dursun,Mustafa Vural,Samet Satılmış,Mustafa Akçan,Cengizhan Karaoğlan,Kürşat Karaoğlan,Ali Altun Takım Yöneticisi: Sertaç Akdeniz.Teknik Direktör: Dumanı Açıkgöz,Yaşın Akcan
Güneşli Takının ilk onbiri: Faruk Aktaş,Furkan Aktaş,Sefa Altuntaş,Yusuf Aktaş Alpertunga Ay,İsmail Akbulut,Yunus Aktaş,Alparslan Altuntaş,Gaddaf Muharrem Altuntaş,Resul Aktaş,Orhan Aktaş Takım Yöneticisi: Güven Altuntaş.Teknik Direktör: İlyas Adıgüzel,Fazlı Altun
Gökçedere Takımının Golleri:Mustafa Acun,Mustafa Acun
Güneşli Takımının Golleri:İsmail Akbulut,Resul Aktaş