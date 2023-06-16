Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin 2001 yılından beri düzenlediği Köyler arası Futbol Turnuvasının 19.su İstanbul Kağıthane Nurtepe stadında düzenlendi.

Geleneksel hale gelen Futbol Turnuvasının bu Pazar günü Final Maçı oynanacak.Final maçı ve Maç öncesi düzenlenecek törenleri Ekin TV Televizyonundan saat 17.00’den saat 20.00’ye kadar canlı yayınlanacak.

Maç dan önce Bayburtlu Sanatçılarımız Muhsin Bayburtlu,Sehlan Burak ve Naim türküleriyle programa renk katacaklar.

Maç dan önce Turnuvaya sponsor olan İşadamlarımıza ve Turnuvaya emeği geçenlere Plaket takdimleri yapılacak.

Final Maçı Kalecikspor ve Çayıryoluspor arasında saat 18.00’de oynanacak.

Maçın ardından statta Şampiyonluk kutlaması yapılacak.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği 19.Futbol Turnuvasının Futbol Komisyonu yaptığı açıklamada:

“Tüm Hemşerilerimizi Final maçına davet ediyoruz. Final Maçının centilmenlik içerisinde Bayburt’umuza yakışır bir şekilde geçmesi için her hemşerimizin azami dikkat etmesini önemle rica ediyoruz. Futbol Turnuvasının kazanının Bayburt olduğunu kimse unutmasın. Kazanan Bayburt olsun.”