Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvasında İstanbul Kağıthane Nurtepe stadında Üçüncü maç saat 116.00’da başladı. Çayıryolu,AğörenTekirdağ arasında oynandı.

Maça Çayıryoluspor hızlı başlayarak maçı ilk yarıda domino etti. Ağören Tekirdağ maçı dengeleyerek orta sahada maça hakim oldu. Çayıryolu 30. dakikada bir sıfır öne geçti daha sonra Ağören Tekirdağ üstünlüğü ele alarak bir gol buldu maçın skoru Çayıryolu1-Ağören Tekirdağ-1

Goller:

Ağören Tekirdağ ilk On biri: Serdar Oruç,Emirhan Akdağ,Yunus Emre Bayrakçeken,Mehmet Polat,Emirhan Karataştan,Halil Karamavuş,Hüseyin Gökdereli,Yasin Dağlar,Taha Polat,Akın Toprak Dağ

Goller:48.Alim Toprak Dağ

Sarıkart: 57.dakika Hüseyin Gökdereli,63.dakika.Taha Karadaştan,68.dakika Alim Toprak Dağ

Takım Yöneticisi:Ayhan Polat

Teknik Direktör:Sinan Dağ,Yusuf Demir

Çayıryolu ilk Onbiri: Süleyman Yurttaş,Faruk Balkan,Eren Yurttaş,Veli Çelikay,Bahaddin Memiş,Turçay Purut,İskender Battal,Burak Çelikay,Erkan Aktaş,Furkan Bingöl,Yusufali Delibalta,Mustafa Can Yıldırım

Goller:30.dakika Furkan Bingöl

Sarıkart: 45.Eren Yurttaş,60.Yusuf Akkoyun

Takım Yöneticisi:Ahmet Yalınkılıç

Teknik Direktör:Mustafa Akkoyun,Soner Coşkun