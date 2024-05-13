Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin 20.sini düzenlediği Bayburt Köylerarası Futbol Turnuvasında birinci haftanın maçları tamamlandı.
Açılış Maçı Bağcılar Mahmutbey stadında,kalan Maçlar Kağıthane Nurtepe stadında oynandı.
Maçları Maçı Muharrem Kırbaş,Ufuk Tuzal,Halit Mert Cüre hakem üçlüsü yönetti.
İki Guruptan oluşan Futbol Turnuvasında
A GURUBU
Ağören,Taşçılar,Sırakayalar,Saraycık,Akşar
B GURUBU
Çayıryolu,Gökçedere,Kalecik,Ballıkaya,Yakupabdal,Konursu
Her hafta 5 maçın oynandığı Köylerarası Futbol Turnuvasında,Maçlar 19.00-21-21.00-23.00 arasında Kağıthane Nurtepe stadında Cumartesi ve Pazar günleri oynanıyor.
1 Maç Bağcılar İstoç stadında 19.00-21.00 saatlerinde oynanacak. Turnuva iki statta aynı anda yapılıyor.
1.Haftanın Maçları
1. Taşçılarspor - 3 Saraycıkspor -1
2. Kalecikspor -5 Ballıkayaspor-2
3. Gökçederespor -5 Yakupabdalspor -0
4. Ağörenspor-4 Akşarspor-2
5. Çayıryoluspor -8 Konursuspor -1
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