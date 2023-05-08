Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvasında İstanbul Kağıthane Nurtepe stadında Beşinci maç saat 20.00’de başladı. Bayrampaşa,Kalecik arasında oynandı.
Kalecikspor maçın ilk dakikasından itibaren atak bir oyun sergiledi.Bayrampaşaspor ilk yarının sonuna doğru oyunu oyunu orta sahada oynamaya başladı.
Maçın ikinci yarısında oyun ortada geçsede üstün oynayan taraf Kalecik oldu ve Maçı 4-1 aldı
Goller:5.Danika Enis Musullu,21.dakika Coşkun san48.dakika Enis Musullu,70.dakika Enis Musullu
Kalecik ilk On biri: Emre Memiş,Süleyman San,Coşkun San,İsmail Muslu,Arif Muslu,Furkan Muslu,Mustafa Bayburtlu,Emre Adıyaman,Enis Efe,Eyüpcan Gülsever,Enis Musullu
Takım Yöneticisi:Dursun Sağlam
Teknik Direktör:Emre Aka,Mustafa Doğan
Bayrampaşa ilk Onbiri: Sefa Atlı,Enes Aktürk,Alperen Balahorlu,Emre Çakır,Oğuzhan Baştürk,Emirhan Balahorlu,Hacı Kurban Önal,Yakup Çakır,Harun Çakır,Faruk Baştürk,Ömer Baştürk
Goller: 3.dakika Faruk Baştürk
Takım Yöneticisi:
Teknik Direktör: