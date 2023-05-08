Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvasında İstanbul Kağıthane Nurtepe stadında Beşinci  maç saat 20.00’de  başladı. Bayrampaşa,Kalecik arasında oynandı.

Kalecikspor maçın ilk dakikasından itibaren atak bir oyun sergiledi.Bayrampaşaspor ilk yarının sonuna doğru oyunu oyunu orta sahada oynamaya başladı.

Maçın ikinci yarısında oyun ortada geçsede üstün oynayan taraf Kalecik oldu ve Maçı 4-1 aldı

Goller:5.Danika Enis Musullu,21.dakika Coşkun san48.dakika Enis Musullu,70.dakika Enis Musullu

Kalecik  ilk On biri: Emre Memiş,Süleyman San,Coşkun San,İsmail Muslu,Arif Muslu,Furkan Muslu,Mustafa Bayburtlu,Emre Adıyaman,Enis Efe,Eyüpcan Gülsever,Enis Musullu

Takım Yöneticisi:Dursun Sağlam

Teknik Direktör:Emre Aka,Mustafa Doğan

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği 19.Köyler arası Futbol Turnuvası başladı. Bayburt Kültür ve Yardım Derneği 19.Köyler arası Futbol Turnuvası başladı.

Bayrampaşa  ilk Onbiri: Sefa Atlı,Enes Aktürk,Alperen Balahorlu,Emre Çakır,Oğuzhan Baştürk,Emirhan Balahorlu,Hacı Kurban Önal,Yakup Çakır,Harun Çakır,Faruk Baştürk,Ömer Baştürk

Goller: 3.dakika Faruk Baştürk

Takım Yöneticisi:

Teknik Direktör: