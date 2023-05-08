Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvasında İstanbul Kağıthane Nurtepe stadında Beşinci maç saat 22.00’de başladı. Akşar-Taşçılar arasında oynandı.
Akşar maça hızlı başladı.Taşçıların fizik üstünlüğünü ortaya koyduğu maçta ,Akşar bireysel bir oyun sergiledi. Karşılıklı iki penaltının atıldığı maçı ,Taşçılar 5-3 kazanmasını bildi.
Taşçılar ilk On biri: Abdulkerim Erkul,Ali Yılmaz,Süleyman Yılmaz,Sinan Kadıoğlu,Şamil Dündar,Sinan Yurdunkulu,Muhammet Dursun,Ayhan Yurdunkulu,Ömer Yılmaz,Muhammet Emin ErkulMesut Bozbey
Goller:22.dakika Ömer Yılmaz 52.Ayhan Yurdunkulu 60.Ömer Yılmaz,62.Şamil Dündar,83.Şamil Dündar
Takım Yöneticisi:Fehim Yurdunkulu
Teknik Direktör:İsmail Dalkılıç,Adem Yurdunkulu
Akşar ilk Onbiri: Mehmet Çakar,Erhan Karadeniz,Selim Coşkun,Bestami Alemdar,Ferdi Tayfuroğlu,Mustafa Birgül,Yunus Çakar,Emirhan Karakelle,Oğuzhan Karabulut,Oğuzhan Alemdar,Caner Narman
Goller: 36.Erhan Karadeniz,72.Emirhan Karakelle,75.Erhan Karadeniz
Takım Yöneticisi:Hüsamettin Karakelle
Teknik Direktör:Abdullah Terzi,Alisoman Çolak