Bayburt Köyler arası futbol turnuvası,Güneşli,Işıkova maçı Bayburt Köyler arası futbol turnuvası,Güneşli,Işıkova maçı

Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvasında İstanbul Kağıthane Nurtepe  stadında  çeyrek finalin ilk maçı oynandı.

Ağören -3  Saraycık-2

Ağören Takımının ilk onbiri: TekirdagAğören  ilk onbiri: Serdar Oruç,Mehmet Oruç,Yunus emre Bayrakçeken,Feyyaz İpek,Halil Karamavuş,Yaşın Dağlar,Hüseyin Gökdereli,Hasan Koç, Taha yasin Karadaştan,İsmail ipek,Alim Toprak DağTakım yöneticisi:Sinan Dağ.Teknik direktör:Yusuf Mert,Ayhan Polat

Saraycık Takımının ilk onbiri: Kadir Yıldırım,Gökhan Dinç,Ekrem Altınsoy,Hüseyin Akbaba,Eren Çağlar,Tarık Duha,Alican Geri,Tahir Çağlar,Talha Altun,Ahmet Öztürk,Emre Çaglar Takım Yöneticisi: Kerameddin Öztürk.Teknik Direktör: Samet Çınar,Nihat Türkoğlu

Ağören Takımının Golleri:Burak Eren,BurakErenTaha Yaşın Karadastan 

Saraycık Takımının golleri:Ahmet  Öztürk,Tarık Dulhan