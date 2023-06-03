Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvasında İstanbul Kağıthane Nurtepe stadında çeyrek finalin ilk maçı oynandı.
Ağören -3 Saraycık-2
Ağören Takımının ilk onbiri: TekirdagAğören ilk onbiri: Serdar Oruç,Mehmet Oruç,Yunus emre Bayrakçeken,Feyyaz İpek,Halil Karamavuş,Yaşın Dağlar,Hüseyin Gökdereli,Hasan Koç, Taha yasin Karadaştan,İsmail ipek,Alim Toprak DağTakım yöneticisi:Sinan Dağ.Teknik direktör:Yusuf Mert,Ayhan Polat
Saraycık Takımının ilk onbiri: Kadir Yıldırım,Gökhan Dinç,Ekrem Altınsoy,Hüseyin Akbaba,Eren Çağlar,Tarık Duha,Alican Geri,Tahir Çağlar,Talha Altun,Ahmet Öztürk,Emre Çaglar Takım Yöneticisi: Kerameddin Öztürk.Teknik Direktör: Samet Çınar,Nihat Türkoğlu
Ağören Takımının Golleri:Burak Eren,BurakErenTaha Yaşın Karadastan
Saraycık Takımının golleri:Ahmet Öztürk,Tarık Dulhan