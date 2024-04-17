İl genelindeki 8 meclis üyenin 7'sini AK Parti kazanmıştı. İlk toplantıda seçim yapıldı. Yapılan seçimler sonucunda Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin oldu. Bayburt İl Genel Meclisi Üyesi seçilen Ayhan Köprücü, Murat Göktaş, Mahmut Birgül, Hayri Kalkan, Serdal Kıroğlu, Ersin Başkan ve Feyruz Yıldırım ise Plan Bütçe, İmar ve Bayındırlık, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler, Çevre ve Sağlık, Tarım, Hayvancılık, Orman, Sanayi ve Ticaret komisyonlarında görev aldılar.

Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin toplantıda yaptığı konuşmada, "Meclisimizin 8. Dönem açılış toplantısına hoş geldiniz. 31 Mart Yerel Yönetimler Seçimlerinin ardından halkımızın takdirleriyle bu görevlere seçildik ve bugün ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz.

İlk gündem maddemiz başkanlık seçimi oldu ve sizlerin desteği ile başkan seçildim. Öncelikle beni bu şerefli ve ulvi göreve layık gördüğünüz için hepinize teşekkür ederim. Milletin sandığa yansıyan iradesiyle oluşan; Demokrasiyi, siyasi katılımı temsil eden bu meclise seçilen tüm arkadaşlarımı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bizden önceki dönemlerde bu mecliste görev yapan değerli Meclis Başkanlarına ve Meclis üyesi arkadaşlara bugüne kadar ki yapmış oldukları hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni Meclis olarak teslim aldığımız emaneti tüm arkadaşlarımızla birlikte azim ve gayret içerisinde daha üst noktalara taşıma mücadelesi içerisinde olacağız inşallah. Bu vesile ile yeni göreve seçilen İl Genel Meclis Üyesi arkadaşlara görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Basınımızın güzide temsilcilerine, Genel Sekreterimize, Genel Sekreter Yardımcılarımıza, Birim Müdürlerimize, Özel İdare Çalışanlarımıza, katkı ve katılımlarından dolayı teşekkür eder, saygılar sunarım. Ümit ediyorum ki yarınlar bugünlerden çok daha güzel olacaktır.”