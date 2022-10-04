Düzenlenen veda yemeğinde Vali Cüneyt Epcim, Emniyet Müdürü Ayhan Bodur’un Bayburt’ta yaşayan vatandaşlarla kurduğu güzel münasebetle hatırlanacağını belirterek yaptığı açıklamada ;

“Ayhan bodur beyefendinin, Bayburt’ta kaldığı süre içerisinde Bayburtlu hemşerilerimizle kurduğu samimi ve içten diyaloğu her daim zihinlerde saklı kalacak. Başta emniyet ve güvenlik sorunları olmak üzere bir çok toplumsal konuda emniyet birimlerimizin başarılı çalışmalarına tanıklık ettik. Emniyet Müdürümüz de bu konuda ki çalışmalarda görevini başarıyla yerine getirmiştir kendisini takdir ve tebrik ediyorum.

Nezaketiyle beyefendiliğiyle Bayburtlu vatandaşlarımızla kurduğu güzel münasebetle kendisini her daim takdir edeceğiz, bu vesileyle kendisine bu atamanın hayırlı olmasını, ailesiyle birlikte huzur içerisinde Bilecik’te mutlu bir yaşam sürmelerini diliyorum “dedi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’de, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan, Ayhan Bodur’a, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bayburt'un sıcak, samimi ve kadirşinas insanlarını tanımaktan dolayı onur duyduğunu belirten Bodur, Görev süresince kendisine birçok konuda desteğini esirgemeyen Vali Cüneyt Epcim’e ve kurum müdürlerine teşekkür etti.

Veda yemeğine, Vali Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya TOSUN,Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Demirci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Vali Yardımcısı Göksel Yüksel , İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Dr.Talha Övet, Siyasi Parti il başkanları ve kurum müdürleri katıldı.