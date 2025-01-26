Ateş sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada , havalimanının en kısa zamanda hizmete girmesi amacıyla çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Bu kritik yatırımı gerçekleştirme sürecinde kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na özel teşekkürlerini iletti. Ateş, “Bayburt’umuza her zaman destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na içten şükranlarımı sunuyorum.” dedi.