Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı yönetimi, Cumartesi günü yapılacak olan Olağan genel kurul öncesi, Av. İsrafil Kahraman Başkanlığında son toplantısını İstanbul Ümraniye de Sarıhan lokantasında yaptı.

Cumartesi günü yapılacak olan kongre öncesi toplanan Vakıf yönetimi son toplantısını yaparak istişarelerde bulundular.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahraman Başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Kahraman toplantıda yönetim kurulunda kendisiyle birlikte görev yapan arkadaşlarına teşekkür etti.

Av.İsrafil Kahraman bizler görev yaptığımız süre içerisinde kendi kanaatimize, kendi vizyonumuza göre vakfımıza bir farklılık getirdiğimize inanıyorum. Vakfımıza hizmet etmeye çalıştık. Bazı şeyleri değiştirmeye ,hizmet çıtasını daha yukarılara götürmeye çalıştık. Vakfımıza daha çok kaynaklar bulmak için çaba sarf ettik ve bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum.

Bu gün Vakfımız Cumhurbaşkanlığına akredite Vakıflardan bir tanesi olmuştur. Bayburt’un renkleri neyse bizde Vakfımızda bunun yer almasını sağladık. Hedeflerimizden biride Bayburt Vakfının tüm Bayburtluların Vakfı olduğunu hissettirmek olmuştur.

Vakıf olarak Sivil toplum kuruluşlarımız arasındaki çekişmeyi bitirdiğimize inanıyorum. Derneklerimizle birlikte programlar yaptık. Hayır anlamında çok güzel icraatlar yaptık.Vakfın asli amaçlarından biri olan Burs hizmetlerimizi azami dereceye çıkarttık.

Hizmet yaptığımız dönemde İşadamı Şeref Yazoğlu abimiz ,Başkan vekillerimiz ve bir çok işadamı arkadaşımız bize destek oldular kendilerine teşekkür ediyorum. Bizimle görev yapan tüm arkadaşlarımızdan helallik diliyorum dedi.

Cumartesi günü yapılacak kongrede görev alacak arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum dedi.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahraman Vakıf Hizmetlerine destek veren ve yönetimde çalışan hemşerilerimize teşekkür beratı takdim etti.