Bayburt Kültür ve yardım Derneği 20.geleneksel Futbol turnuvasının ilk maçı kurayla belirlendi ve ilk maç oynandı.
Turnuvanın ilk maçı Vali Osman Kaymak’ın başlama vuruşuyla başladı.
İki takımın oynadığı maçta Turnuvanın iddialı takımlarından Taşçılarspor ve Saraycıksporun gol düellosu şeklinde geçen 90 dakika sonunda galip gelen Taşçılar spor sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Taşçılar sporun gollerini Muhammet Emin 6.dakika,Mustafa Dündar 52.dakika,Burhan Akbaba 58.dakikada attı.
Saraycık sporun iki golünü Ahmet Öztürk 11 ve 62. dakikada kaydetti.
Maç Taşçılarsporun 3-2 Üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇ FİKSTÜRÜ
SPOR MUHABİRİ:SİNAN PURUT