Ocak ayının sonuna doğru etkili olan kar yağışı sonrası zehmeri soğuklarının esir aldığı kent merkezinde gündüz saatlerinde hava sıcaklığı eksi 22 derece olarak kaydedildi.

Hava sıcaklığının yer yer eksi 25 dereceye kadar düştüğü Bayburt'ta hissedilen sıcaklık ise eksi 30 derece. Çoruh Nehri'nin yüzeyinin kısmen buzla kaplandığı, süs havuzlarının ve çeşmelerin donduğu Bayburt'ta, gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 27 derece olarak ölçüldü.

Soğuk havadan olumsuz yönde etkilenen Bayburtlu vatandaşlar bol bol C vitamini tükettiklerini belirterek, kat kat giyindiklerini söylediler. Hemen hemen herkesin öksürdüğü Bayburt'ta, soğuk algınlığı nedeniyle grip, nezle gibi hastalıklarda da artış olduğu gözlendi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre; soğuk havanın etkisi yeni haftayla birlikte kırılacak, hava 10 derece birden ısınacak, hafta başında en düşük hava sıcaklığı da eksi 10 derece olacak. Bugün sabahın erken saatlerinde eksi 22 derece olarak görülen hava sıcaklığı, dondurucu hava, öğlen saatlerinde güneşin etkisiyle bir nebze olsun kırılarak eksi 18 derece olarak kaydedildi.