31 Mart yerel seçimlerinde Bayburt Halkından Yüzde 39 oy alarak seçilen Mete Memiş Yeniden Bayburt Belediye Başkanı olarak görevi Başkan Pekmezciden devraldı.

Devir Teslim Töreninde Hükmü Pekmezci: 31 Mart yerel seçimlerinde Bayburt Halkının teveccühü farklı olmuştur Başkanı Tebrik ediyorum. Bizler Görev süremizde bu şehre yapabileceğimiz her şeyi yapmaya gayret ettik. Bayburt Halkının her bir ferdini kendimizden bir parça kabul ettik.

Bu bir Bayrak yarışıdır. Bundan sonra Bayburt’a daha iyi hizmetler yapacağınız düşüncesiyle, bu gün size görevi teslim etmekten mutluluk duyduğumu ifade ediyorum.

Bayburt Belediye Başkanlığı görevini devralan Mete Memiş:

2019 Yılında Değerli Başkanımıza Belediyi emanet olarak bırakmıştık. Şimdi 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Sayın Başkanımdan Devralmak üzere buradayız. Sayın Başkanıma da Bayburt için yaptığı tüm olumlu çalışmalar içinde teşekkür ediyorum. Bu dönem Bayburt Halkı tercihlerini AK Partiden yana kullanmıştır. Bizleri destekleyen tüm Bayburtlu Hemşerilerime teşekkür ediyorum.

Hizmetlerimiz Partili Partisiz tüm Hemşerilerimize olacaktır.

Şunu da ifade etmek istiyorum ki,Bayburt’ta üç beş kişi rol kapma hevesinde. Hiç kimse haddi aşarak rol üstlenip insanları fitne iftira, yalan dolan bir takım sözlerle halkı birbirine düşürmek isteyenler var.

Bu Yapılanlar hiç kimsenin yanına kalmaz. Bu şehir bütündür MHP’lisiyle AK Partilisiyle ve diğer tüm partilerle.

Artık Bütün Bayburt’un Belediye Başkanı olarak Rozetlerimizi çıkarmış vaziyette,Bayburt’a hizmet etmenin yarışı içerisinde olacağız.