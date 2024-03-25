Belediye ekipleri iftarın ardından mahalle mahalle dolaşarak şehrin dört bir yanında çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin de çocukların heyecanına ortak olduğu etkinlikte çocuklar hem on beşi ikramlarını topladı hem de eğlenceli dakikalar yaşadılar. Çocuklar ayrıca onbeşi geleneğinin yaşatılmasına verdiği katkılardan dolayı Başkan Pekmezci’ye teşekkür ettiler.

Bayburt merkezde bulunan 14 mahallede gerçekleşen etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Hükmü Pekmezci “Bugün çocuklarımızla birlikte asırlardan beri devam eden onbeşi geleneğimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu gözlerinden okunuyor. Çocuklarımız mutlu bizlerde mutluyuz. Bu geleneği her geçen gün artan bir şevkle devam ettirmek için gayret içindeyiz. Çocuklarımız Ramazan’ın bu güzelliğini komşularıyla, arkadaşlarıyla, dostlarıyla paylaşmak için onbeşi topluyorlar. Bu yıllardan beri bu şekilde devam ediyor. Biz Bayburt Belediyesi olarak bu geleneğin devamı için elimizden geleni yapmayı ve bu mutluluğu çocuklarımızla birlikte yaşamayı arzu ediyoruz. Bugün burada gördüğünüz gibi çocuklarımız onbeşilerini aldılar mutlular. İnşallah nice onbeşileri sağlık içinde birlikte paylaşırız.”ifadelerini kullandı.

Çocukların büyük bir sevinçle onbeşilerini toplayarak evlerine mutluluk içinde döndüğü programda Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli de Başkan Pekmezci’ye eşlik etti.