“Afetler ve Gönüllülük” konulu fotoğraf yarışmasında Türkiye birincisi seçilen Murat aydın Bayburt’un tarihi mekanlarını fotoğrafladı.Aydın Fotoğraf yarışmasında birinci olmuştu.

AFAD tarafından düzenlenen “Afetler ve Gönüllülük” konulu fotoğraf yarışmasında Türkiye birincisi seçilen aynı zamanda gazetemizin Trabzon temsilcisi olan Murat Aydın, Bayburt’un tarihi mekânlarını fotoğrafladı.

Kadim şehir Bayburt’un tüm güzellikleri fotoğraf karelerine yansırken, fotoğraflar vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.