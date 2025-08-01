Batman’ın Sason ilçesi Topluca Köyü Cöbet Yaylası’nda 2025 bal hasadı sezonu başladı. Batman Valisi Ekrem Canalp, bölgenin eşsiz florasında üretilen organik balın ilk sağımına katılarak arıcılarla bir araya geldi. Vali, Sason balının ilin tanıtımı ve ekonomisi için önemine dikkat çekti.BATMAN (İGFA) - Batman’ın Sason ilçesine bağlı Topluca Köyü Cöbet Yaylası’nda bal hasadı sezonu, 1 Ağustos 2025’te düzenlenen törenle başladı.

Batman Valisi Ekrem Canalp, organik bal üretiminin yapıldığı yaylada arıcılarla buluşarak üretim süreci hakkında bilgi aldı.

Bölgenin zengin florasıyla öne çıkan balının sağımına katılan Canalp, üreticilerin emeğini överek, “Cöbet Yaylası’nda üretilen bal, hem ilimizin tanıtımına hem de ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Bölgemiz, arıcılıkta Türkiye’nin en verimli alanlarından biri” dedi.

Etkinliğe Sason Kaymakamı Furkan Başar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer ve bölgedeki arıcılar katıldı.

Vali Canalp, arıcılarla sohbet ederek, Sason balının kalitesini ve bölge ekonomisindeki yerini vurguladı.

Hasat, yörenin doğal zenginliklerini koruma ve ekonomik değer yaratma açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.