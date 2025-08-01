Bursa Mühendis ve Mimar İşinsanları Derneği (BUMİAD), Türkiye’de artan orman yangınlarına karşı hazırladığı Acil Eylem Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. Dernek Başkanı Mustafa Gümüş, “Ormanlar sadece doğal zenginlik değil, milli bir meseledir. Bu vatanın havasının, toprağının, ormanının yılmaz bekçisiyiz” dedi. Rapor, yangınlarla mücadelede toplumsal bilinç, köylü desteği ve güçlü bir yangın söndürme filosu gibi öneriler sunuyor.BURSA (İGFA) - BUMİAD, İzmir’deki orman yangınlarının ardından Acil Eylem Grubu’nu bölgeye göndererek gıda, yanmaz eldiven, koruyucu giysi, ayakkabı, tırmık, çapa ve akaryakıt desteği sağladı.

Dernek Başkanı Mustafa Gümüş, saha gözlemlerine dayanarak hazırlanan raporun, yangınlarla mücadelede önemli tespitler içerdiğini belirtti.

Gümüş, “Küresel ısınma, anız yangınları, ihmaller ve sabotajlar büyük yıkımlara yol açıyor. Biz bilimin yol göstericiliğinde mücadele ediyoruz. Tüm STK’ları, eğitim kurumlarını ve medyayı seferber olmaya çağırıyoruz” dedi.

RAPORUN ÖNE ÇIKAN ÖNERİLERİ

BUMİAD Acil Eylem Grubu’nun raporunda şu öneriler öne çıktı:

Yangınlarla mücadelede toplumsal bilincin artırılması gerektiği vurgulandı. İklim değişikliğinin kırsalda yaşayan halka anlaşılır biçimde anlatılması, sabotajlara karşı halkın kolluk kuvvetlerine destek vermesinin sağlanması ve gençlerin doğayla bağ kurması için öğrenci kamplarının teşvik edilmesi önerildi.

Orman köylülerinin bilinçli şekilde ormandan faydalanmasının, yangınlara karşı ilk savunma hattını oluşturacağı belirtildi. Yangın söndürmede hava araçlarının yetersiz kaldığına dikkat çekilerek, güçlü ve çeşitli bir yangın söndürme filosunun oluşturulması gerektiği ifade edildi.

Yanan alanların yapılaşmadan korunması, yeniden dikim gereken yerlerde daha az yanıcı bitki türlerinin tercih edilmesi ve bu süreçte uzmanlardan oluşan konsorsiyumların görev alması gerektiği kaydedildi.

Ayrıca, ekilmeyen tarım arazilerinin otlanarak yangın riskini artırdığı, bu nedenle çiftçilerin desteklenerek üretime yönlendirilmesinin önem taşıdığı belirtildi. Her yaz öncesi ormanlık alanların atıklardan arındırılması için seferberlik çağrısı da raporda yer aldı.

Atatürk’ün emanet ettiği bu vatana gönülden bağlı olduklarını belirten BUMİAD Başkanı Mustafa Gümüş, “Ormanlarımız için var gücümüzle çalışacağız” diyerek, gençlerin doğayla bağ kurması için öğrenci kamplarının teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı. Diğer STK’lara da çağrıda bulunan BUMİAD, yangın önleme ve farkındalık çalışmalarına katılımı teşvik etti.