Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur ,İl Milli Eğitim Müdürümüz Rahmi Güney ,Okul müdürü,Meclis üyeleri,Muhtarlar,Arpalı Şehit Fatih Kostik ilk ve İmam Hatip Ortaokulumuzda okuyan 2022-2023 eğitim döneminde LGS sınavında en yüksek puanı alan ve sınıflarını birincilikle tamamlayan,Muhammet Aras Kostik, Elif Dağhan,Zeynep Ergül,Ayşenur Karahan,Nisa Ravza Kocatürk,Hüseyin Emir Ergül,Eylül Terzi,Seda Çağla Irmak Berre Tiryakiye ödüllerini ve Başarılı olan çocukların Aileleri ile birlikte hediyelerini takdim ederek başarılarının devamını dilediler.