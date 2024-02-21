Başkan Pekmezci Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan askeri gazinoda gerçekleşen ziyarette yaptığı konuşmada, “Bugün Bayburt’un Düşman İstilasından Kurtuluşu’nun 106. yıl dönümü.

Bayburt Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi olarak bu kurtuluş mücadelesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin verdiği örnek mücadele için Bayburt halkı adına sizlere şükranlarımızı sunmak üzere buradayız.

Her zaman yanında olmaktan gurur duyduğumuz Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bir kez daha teşekkürlerimizi arz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya ise Başkan Pekmezci ve Belediye Meclis Üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, “Sayın başkanımıza teşekkür ediyoruz.

Bizlerde aynı duyguları sizlerle paylaşıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak halkımızla el ele her zaman ileriye doğru hareket etmeye hazırız.

Bundan 106 yıl önce oldukça kötü günler yaşanmış. Kurtuluşta halkımızın göstermiş olduğu direniş takdire şayandır. Allah bir daha o günleri yaşatmasın ve birliğimizi daim etsin” diye konuştu. Ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından sonra erdi.