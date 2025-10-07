Bursa’da yaşayan 6 aylık Çağan Ata Taran’a 18 günlükken, SMA'nın en yaygın ve ağır türü olan Tip-1 (Werdnig-Hoffmann) teşhisi konuldu.BURSA (İGFA) - Aleyna-Ahmet Miraç Taran çifti 21 Mart’ta dünyaya gelen oğulları Çağan Ata, için Valilik onayıyla yardım kampanyası başlattı. Aileyi makamında kabul eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yardım kampanyasına destek verdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, SMA Tip-1 hastası 6 aylık Çağan Ata Taran ve ailesini makamında ağırlayarak başlatılan yardım kampanyasına destek olunması için çağrı yaptı. Çağan Ata Taran, için başlatılan yardım kampanyası yüzde 98, oranına ulaşırken kalan yüzde 2’lik oran için Başkan Aydın, bütün hayır severlere ve duyarlı insanlara seslenerek kampanyaya destek olmaya davet etti.

ATA BEBEĞİN YÜZÜ HEP GÜLSÜN

Ata bebeğimiz SMA Tip-1 hastası tedavisi için şuanda kampanyada şuan yüzde 98’e ulaşılmış durumda yüzde 2 gibi çok az bir miktar kaldı. İnşallah ondan sonrada Almanya’da tedavi olarak sağlığına kavuşacak, buradan bütün hayır severlere ve duyarlı insanlara sesleniyorum. Ata bebeğin yüzü hep gülsün oda akranları gibi koştursun, yaşıtlarıyla beraber mutlu yaşasın tedavi gördükten sonra yine burada ağırlarız. Bütün herkesi Ata bebeğe destek olmaya çağırıyoruz. Anne babasının da yüzleri inşallah daha çok gülecek” dedi.

Çağan Ata Taran’ın anne ve babası verdiği desteklerden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti. Yardım kampanyasına katılacak vatandaşların Valilik onaylı şu hesaplardan kampanyaya Çağan Ata Taran ismiyle katılabilecek.

₺: TR28 0013 4000 0247 4457 5000 01

$: TR98 0013 4000 0247 4457 5000 02

€: TR71 0013 4000 0247 4457 5000 03