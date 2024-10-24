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Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ'dan duygusal veda
2016 yılından beri mutlu bir evlilik sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, köpekleri Genç'in vefatıyla sarsıldı. Tatlıtuğ, can dostlarının vefatını 'Efsane Genç' notuyla takipçileriyle paylaşırken;...Devamı için tıklayınız