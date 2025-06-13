Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) 9. dönem Yönetim Kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz Mart ayında gerçekleşen Genel Kurulda göreve gelen İskender İskenderoğlu başkanlığındaki BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu, Anıtkabir'i ziyaretinde Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Anıtkabir Özel Defterini de imzalayan Başkan İskender İskenderoğlu, deftere şunları yazdı:

“Büyük Önderimiz, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK,

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu ve Üyeleri olarak huzurunuzdayız ve bundan büyük onur duymaktayız.

‘Muhacirler kaybedilmiş toprakların aziz hatıralarıdır’ sözünüz doğrultusunda, yadigarınız olan Balkan ve Rumeli’deki kardeşlerimiz ile ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerimizi kuvvetlendirerek sürdürmeye büyük özen gösteriyoruz.

Bizler için ‘En Büyük Balkanlı’ sizsiniz ve belirlediğiniz hedefler doğrultusunda, ilkelerinize sımsıkı sarılarak, harp meydanlarında kazanılan başarıyı taçlandıracak ekonomik mücadeleyi zafere ulaştırmak için, sizin izinizden yolumuza devam ediyoruz.

BALKANTÜRKSİAD üyeleri olarak, Cumhuriyetimizin kurulmasında ve bugünlere gelmesinde başta zat-ı aliniz olmak üzere bütün silah arkadaşlarınızı ve emeği geçenleri bir kez daha rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz.

Hiçbir zaman bitmeyecek sevgimiz ve saygımız ile şükranlarımızı sunuyoruz.

Ruhunuz şad olsun. Ne Mutlu Türk’üm Diyene.”