Batman İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş'ın silah bakımı sırasında yaşanan kaza sonucu şehit olmasıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, taziye mesajı yayımladı.ANKARA (İGFA) - Batman’ın Beşiri ilçesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş (52), 18 Nisan 2025’te birlik bakım hattında silah ve teçhizat bakımı sırasında tabancasının kazara ateş alması sonucu ağır yaralanmıştı. İlk olarak Beşiri Devlet Hastanesi’ne, ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Taş, yoğun bakımda 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek, şehit oldu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1915288571893661985

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Milletimizin başı sağ olsun. Batman İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli J.Uzm.Çvş. Şükrü Taş, silah ve teçhizat bakımı sırasında geçirdiği kaza sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi, şehidin cenazesi, dün Mardin'in Midyat ilçesinde askeri törenle son yolculuğuna uğurlanmıştı.