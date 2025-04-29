İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in koruma polislerinin kameraları bantla kapattığı iddiasına sert yanıt verdi. Bakan Yerlikaya, söz konusu iddiaları 'alçak bir iftira' olarak nitelendirerek, polislerin böyle bir görevi olmadığını vurguladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in koruma polislerinin kameraları bantla kapattığı yönündeki iddialarına tepki gösterdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yaptığı basın açıklamasını alıntılayan Bakan Yerlikaya, “Daha iyi anlaman için sana ‘Özel’ bir açıklama da yapayım” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Bir… Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur. İki… Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz. Üç… #Bantçı… Söylediklerin alçak bir iftiradır. Hangi kamerayı bantlarsanız bantlayın, milletimizin gönül gözü, olan bitenleri kaydediyor.”

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1917184176916467966

Bu arada Emniyet Genel Müdürlüğü paylaşımında ise, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in koruma polisleriyle ilgili “bant taşıma ve kameraları kapatma” iddialarını reddetmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, bugüne kadar 5 bin 263 polisin yakın koruma eğitimi aldığını, bu eğitimlerin Koruma Daire Başkanlığı bünyesindeki Koruma Eğitim Akademisi’nde verildiğini vurguladığı açıklamada, “Eğitim müfredatında ‘bant taşıma ve kameraları kapatma’ uygulaması kesinlikle yoktur. Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullanmıştı.

Paylaşım, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, tartışmaların devam etmesi bekleniyor.