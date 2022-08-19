Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak için Bayburt’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arpalı Beldesini ziyaret etti.

Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur ve Arpalı halkı tarafından coşkuyla karşılandı.

Arpalı Şehit Jandarma Üsteğmen Çağlayan Irmak Parkı'nda hemşerilerimizle hasbihal etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Arpalıda yapılan işlerden dolayı memnuniyetini ifade etti.

Bakan Soyluya,Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur günün anısına plaket takdim etti.