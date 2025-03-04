İstanbul’un kentsel dönüşümü için başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası’na başvurular sürerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan özel bir paylaşım geldi.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı acil dönüşüme ihtiyaç duyulan İstanbul için Yarısı Bizden desteğini sürdürüyor. 600 bin riskli konut ve iş yerinin bulunduğu kentte evini yenilemek isteyenlere her bir konut için 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi ve 100 bin TL taşınma desteği veriliyor.

İlk yıl faiz uygulanmayan kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor. Yine Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında alan bazlı büyük dönüşümlerde ise 700 bin TL’lik hibe desteği sağlanıyor.

İnşaatları TOKİ ya da Emlak Konut GYO üstleniyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor, arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor. İstanbul’da 15 bin ev ve iş yerinin Yarısı Bizden ile dönüşümü devam ediyor. 26 Nisan 2023’te başlatılan kampanya kapsamında vatandaşlar yeni ve depreme dayanıklı konutlarına kavuşuyor.

BAKAN KURUM: GELİN SİZİN DE YUVANIZI DÖNÜŞTÜRELİM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu’nda yenilenen evlerine taşınan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Mikail Bey ve ailesi için artık korku yok, yalnızca huzur ve mutluluk var.Çünkü Yarısı Bizden kampanyamızdan yararlandılar, evlerini dönüştürdüler. Gelin sizin de yuvanızı dönüştürelim.#TalepSizdenYarısıBizden#DepremHaftası????Zeytinburnu@kdbgovtr pic.twitter.com/1HWeFwVtQP— Murat KURUM (@murat_kurum) March 3, 2025

Bakan Kurum mesajında, “Mikail Bey ve ailesi için artık korku yok, yalnızca huzur ve mutluluk var. Çünkü Yarısı Bizden kampanyamızdan yararlandılar, evlerini dönüştürdüler. Gelin sizin de yuvanızı dönüştürelim” dedi.