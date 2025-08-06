Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Güney Afrika’da düzenlenen G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı’nda genç ve kadın istihdamına yönelik politikaları paylaşırken, Afrika’ya özel çözümler vurgusu yaptı.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Güney Afrika’nın ev sahipliğinde gerçekleşen G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı’nda Türkiye’nin istihdam politikalarını tanıttı.

Gençlerin istihdamı, kadınların iş gücüne katılımı ve kapsayıcılık başlıklı oturumlarda, Türkiye’nin tecrübeleri ve hedefleri ele alındı.

GENÇ İSTİHDAM POLİTİKALARI

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, “Kapsayıcı Büyüme, İstihdam Artışı ve Gençlerin Güçlendirilmesi” oturumunda Bakan Işıkhan, dijital dönüşüm, yeşil ekonomi ve demografik değişimlerin genç istihdamına sunduğu fırsatlara değindi. 2015’te yüzde 18,5 olan genç işsizlik oranının pandemiyle 2020’de yüzde 25,3’e yükseldiğini, ancak uygulanan politikalarla 2024’te son 20 yılın en düşük seviyesine gerileyerek Mayıs 2025’te yüzde 15,4’e düştüğünü belirten Bakan Işıkhan, İŞKUR’un mesleki eğitim programları, genç girişimcilere teşvikler ve 250 bin gence yapay zeka, güneş paneli montajı, siber güvenlik gibi alanlarda eğitimlerin etkili olduğunu vurguladı.

2015’teki Antalya Gençlik Hedefi’nin NEET oranlarını düşürme hedefini hatırlatan Bakan Işıkhan, 40 bin genç kadını istihdama kazandırdıklarını ve yeni “Nelson Mandela Körfezi Hedefi”nden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

KADIN İSTİHDAMI VE FIRSAT EŞİTLİĞİ

“İşgücünde Fırsat Eşitliği” oturumunda, kadınların iş gücüne katılımını artırmanın toplumsal denge ve sürdürülebilir kalkınma için kritik olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, Türkiye’nin 2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi ile kadın istihdamını yüzde 40,1’e çıkarmayı hedeflediğini aktardı. Çocuk bakım hizmetleri, kreş kapasitesi artışı, mesleki eğitim programları ve “Kadınların Güçlenmesi Stratejisi” ile esnek çalışma modelleri, ebeveyn izni gibi uygulamalara dikkat çekti. Aile kurumunu güçlendirmek için kadınların iş hayatını kolaylaştırmaya devam edeceklerini belirtti.

Konuşmasında Gazze’deki kadın ve çocukların mağduriyetine değinen Bakan Işıkhan, “Güvenli ortamlarda yaşama hakları insanlık için öncelik olmalı” dedi.

Kapanışta, G20’nin dayanışma ruhunun küresel sorunlara çözüm sunduğunu ifade eden Işıkhan, Türkiye’nin Afrika’ya Açılım Politikası’nı “Afrika’nın sorunlarına Afrikalı çözümler” ilkesiyle sürdürdüğünü ve Afrika’nın Türkiye Yüzyılı vizyonunda önemli yer tuttuğunu vurguladı.