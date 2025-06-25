Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Aile Yılı’nda kadınların değişimin öncüsü olacağı vizyoner politikaları sürdüreceklerini vurgulayarak, teknolojide fırsat eşitliğinin Türkiye’nin kalkınması için kritik olduğunu söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Beşiktaş’ta düzenlenen “Halkbank Türkiye Teknolojide Kız Öğrenciler Yapay Zeka Farkındalık Araştırması Raporu” tanıtım toplantısında, kadınların ve kız çocuklarının teknolojiyle buluşmasının toplumsal kalkınma için zorunlu olduğunu belirtti.

Araştırmanın, kız öğrencilerin yapay zeka konusundaki farkındalığını ortaya koyduğunu ifade eden Göktaş, bu verilerin eğitim politikalarına ve eşitlik temelli teknoloji stratejilerine rehber olacağını vurguladı.

KIZ ÇOCUKLARI ANNELERİNDEN İLHAM ALIYOR

Bakan Göktaş, araştırmanın iki önemli bulgusuna dikkat çekerek, “Kız çocukları teknoloji alanında en büyük ilhamı annelerinden alıyor. Ayrıca, ailenin teknolojiye yakınlığı, çocukların bu alana ilgisini artırıyor. Teknolojide eşitlik için sadece okulları değil, evleri de sürece dahil etmeliyiz.” dedi.

Dünyanın, yapay zeka, nesnelerin interneti ve robotikle şekillenen “Toplum 5.0” çağına girdiğini belirten Bakan Göktaş, “Yapay zeka, Toplum 5.0’ın kalbinde yer alıyor. Kadınların bilgisi, tecrübesi ve bakış açısı olmadan bu fırsatları tam anlamıyla değerlendiremeyiz,” dedi. Geçen yıl ABD’de robot yarışmasında ödül kazanan kız lise takımını örnek gösteren Bakan Göktaş, fırsat verildiğinde kadınların ve genç kızların teknoloji sahnesinde harikalar oluşturabileceğini vurguladı.

Bakanlık olarak kadınları ve kız çocuklarını bilim ve teknoloji alanında desteklediklerini belirten Göktaş, “Türkiye’yi kadınlarla büyüttük, Türkiye Yüzyılı’nı da kadınlarla inşa edeceğiz” dedi.

2024-2028 Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın bu vizyonun en güçlü ifadesi olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, kadınlara yeşil ve dijital dönüşüme uyumlu beceriler kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

TEKNOLOJİ VE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yürütülen “Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı” ve “Türkiye’nin Mühendis Kızları” projesiyle kız öğrencilerin mühendislik alanında teşvik edildiğini kaydeden Göktaş, “Kadınlar için Enerji Okulu Projesi” ile enerji sektörüne nitelikli kadın profesyoneller kazandırdıklarını ifade etti. OSTİM ve SPK ile yapılan iş birlikleriyle kadınların mesleki yetkinliklerini ve finansal okuryazarlıklarını artırdıklarını, 1 milyondan fazla kadına eğitim verdiklerini belirtti.

Bakan Göktaş, bir kız çocuğunun kod yazmayı öğrenmesinin sadece kendi hayatını değil, ailesini ve çevresini de dönüştüreceğini vurguladı. “Erken yaşta bilim ve teknolojiyle tanışmak, problem çözme ve liderlik becerilerini geliştirir. Teknolojide fırsat eşitliği, Türkiye’nin rekabet gücünü artırır,” diyen Bakan, kadınların yenilikçi fikirler ve bilimsel araştırmalarla kalkınmaya katkı sağlayacağını ifade etti.

İş dünyasına, kadın istihdamına öncelik vermeleri ve genç kızlara staj-mentorluk programlarıyla destek olmaları çağrısında bulunan Göktaş, sivil toplum kuruluşlarının teknoloji eğitimlerini yaygınlaştırarak değişimin lokomotifi olabileceğini belirtti. Bakanlık olarak bu çalışmalara destek vereceklerini vurguladı. Bakan Göktaş, “Bir köy okulunda desteklediğimiz kız çocuğu, yarın bir bilim insanı, mühendis ya da CEO olabilir. Toplum 5.0 hayalimizde hiçbir kız çocuğu ‘Yapamazsın’ sözüyle geri adım atmasın. Hiçbir kadın teknoloji trenini kaçırmasın" diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’ın da konuşma yaptığı programda, araştırmanın sonuçları paylaşıldı.