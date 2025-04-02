Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Ankara’da yaptığı esnaf ziyaretlerinde esnaflarla bayramlaşırken, aynı zamanda bazı muhalif kesimlerin Türkiye ekonomisine, ticaretine, esnafına ve üreticisine zarar verme amacıyla yaptıkları çağrılara karşı dayanışma mesajı verdi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Ankara'da yaptığı esnaf ziyaretlerinde Türkiye’nin ekonomik ve ticari alanda güçlü adımlarla ilerlediğini vurguladı.

“Türkiye; üreticileri, esnafı, sanatkârı, kooperatifleri, sanayicisi ve ihracatçısıyla birlikte yoluna devam etmekte; mal ve hizmet ihracatında önemli atılımlar gerçekleştirip istihdamını güçlendirmeyi sürdürmektedir” diyen Bakan Bolat, ülkenin bu süreçte bazı siyasilerin “hezeyan dolu” açıklamalarına karşı da güçlü bir yanıt verebilecek kapasitede olduğunu ifade etti.

Esnafın ve üreticilerin yanında olduklarını belirten Bakan Bolat, Türkiye’nin ekonomik büyümesini kararlılıkla sürdüreceğini ve dayanışmayla her türlü olumsuz girişimin üstesinden gelineceğini sözlerine ekledi.