Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilginden Bayburt Ülkü Ocaklarına ziyaret.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Sayın Vedat Bilgin, Milletvekilimiz Sayın Fetani Battal, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, ve Erzincan Milletvekili Sayın Burhan Çakır ile birlikte Bayburt Ülkü Ocakları'na ziyarette bulundu.

Ziyarette, MHP Bayburt İl Başkanı İsmail Durmuş, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk , Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, MHP Merkez İlçe Başkanı Muharrem Baykal, Belediye Meclis Üyeleri, Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanı Yunus Emre Zengin ve Ülkü Ocakları mensubu gençler yer aldı.