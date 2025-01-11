Bayburt Valiliği, Aydıntepe Belediyesi ve Kalyon YEKA RES 3 Rüzgar Enerjisi Yatırımları A.Ş. arasında düzenlenen protokol imza töreni Milletvekili Orhan Ateş'in katılımıyla Valilik toplantı salonunda gerçekleşti.

Aydıntepe Yeraltı Şehri’nin restorasyonu, çevre düzenlemeleri, modern ışıklandırma sistemlerinin taraflar arasında imzalanan protokolle tamamlanacağını belirten Vali Mustafa Eldivan, Aydıntepe Yeraltı Şehri'nin yerli ve yabancı turistler için daha cazip hale geleceğini ifade etti.

Milletvekili Orhan Ateş de Bayburt turizminin en önemli noktalarından biri olan Aydıntepe Yeraltı Şehri'nin ayağa kaldırılacağı projenin Bayburt ve Aydıntepe için hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Protokol imza törenine Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Şahin, Aydıntepe Belediye Başkanı V. Kaan Karadeniz ve Kalyon YEKA RES 3 Rüzgar Enerjisi Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü Dr. Murtaza Ata, Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Defne Arısoy ve Sosyal Etki Müdürü Murat Yağcı katıldı.