Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Siyavuş Muhammedrezai, aşırı sıcakların beyin kanaması riskini artırdığını belirterek, belirtilerin sıcak çarpmasıyla karıştırılmasının hayati risk oluşturabileceğini vurguladı.İSTANBUL (İGFA) - Yaz mevsiminin aşırı sıcakları ve yüksek nem, baş ağrısı, baş dönmesi, konsantrasyon bozukluğu ve mide bulantısı gibi şikayetlerle hastaneye başvuruları artırıyor.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Siyavuş Muhammedrezai, bu belirtilerin sıcak çarpmasıyla karıştırılabileceğini, ancak beyin kanaması gibi ciddi hastalıkların habercisi olabileceğini söyledi. Dr. Muhammedrezai, “Bazı kişiler ‘sıcak havadan olmuştur, geçer’ diyerek hastaneye gitmeyi erteliyor. Bu, hayati riski artırabilir,” uyarısında bulundu.

Dr. Muhammedrezai, beyin kanamasının ani ve şiddetli baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, geveleyerek konuşma, denge kaybı, el ve kolda uyuşma veya karıncalanma, tek taraflı yüz felci ve mide bulantısı gibi belirtilerle kendini gösterdiğini açıkladı. Bu belirtiler ortaya çıktığında en yakın sağlık merkezine başvurmanın kritik olduğunu vurguladı.

SICAKLARIN BEYNE ETKİSİ

Sıcak havaların beyin hücrelerine zarar verebileceğini, migren, epilepsi ve felç gibi hastalıkları tetikleyebileceğini belirten Dr. Muhammedrezai, “Beynimizin yüzde 80’i sudan oluşuyor. Sıcakla birlikte terleme, sıvı-tuz kaybına ve kan basıncında ani değişikliklere yol açarak kan pıhtılaşmasını bozabilir. Bu, inme ve beyin kanaması riskini artırır” dedi. Özellikle yüksek tansiyonu olanların ilaçlarını düzenli kullanması ve aşırı sıcak ortamlardan kaçınması gerektiğini ifade etti.

GENÇLER DE RİSK ALTINDA

Beyin kanamasının sadece yaşlılarda değil, damar yumağı veya anevrizma gibi damarsal hastalıkları olan gençlerde de görülebileceğini belirten Dr. Muhammedrezai, sıcak havalarda dikkatli olunması ve belirtiler fark edildiğinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı.

KORUNMA İÇİN ÖNERİLER

Dr. Muhammedrezai, aşırı sıcaklarda beyin sağlığını korumak için alınabilecek basit ama etkili 6 önlemi şöyle sıralıyor;