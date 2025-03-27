Artvin Ticaret Borsası, ticaretin ve ekonominin gelişimine katkı sağlamak amacıyla önemli bir adım atarak Yüksek İstişare Kurulu’nu oluşturdu.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek'in başkanlığında yapılan toplantıda, kurulun üyeleri belirlendi.

Kurulun başkanlık görevine, deneyimli ve sektördeki tecrübesiyle tanınan Meriç Burçin Özer seçildi. Başkan Yardımcılığı görevini ise Tolga İskenderoğlu üstlendi.

Kurul üyeleri arasında, Artvin Çoruh Üniversite’sinden akademik ve araştırma alanında uzmanlaşmış isimler de yer aldı. Dr. Tayfun Öztürk, Prof. Dr. Zafer Ölmez, araştırma görevlisi Mert Şaki ve öğretim görevlisi Cansu Altuntaş, kurulun diğer üyeleri olarak görev alacak.

Bu yeni yapı, Artvin Ticaret Borsası'nın yerel ve bölgesel ticaretin yanı sıra, ekonomik kalkınma ve ticari stratejiler konusunda daha kapsamlı ve derinlemesine analizler yapmasını sağlayacak. Yüksek İstişare Kurulu, aynı zamanda yeni projeler geliştirme, ticaretin geleceğine dair öngörülerde bulunma ve yerel ekonomiyi güçlendirme adına önemli bir platform olma yolunda ilerliyor.

Artvin Ticaret Borsası, bu kurul aracılığıyla sadece ticaretin gelişimini değil, aynı zamanda bölge halkının refah seviyesinin yükselmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.