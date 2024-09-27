Dün Erzurum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Arif Polattimur, bugün Arpalı Merkez Cami'de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Defin işleminin ardından Arpalı eski Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur ve diğer aile bireyleri taziyeleri kabul etti.

Polattimur'un cenaze törenine Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Arpalı Belediye Başkanı Nahit Binbir, Bayburt eski Belediye Başkanları Bekir Çetin ve Hacı Ali Polat, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Merhum Arif Polattimur, 1972 yılında belde olan Arpalı'nın kurucu belediye başkanlığını yapmış ve bu görevi üç dönem Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi'nden, bir dönem de bağımsız olarak sürdürmüş, beldeyi birçok yenilikle buluşturmuştu.