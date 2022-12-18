Arpalı Belediyesinin yaptığı Köy Konağı,Belediye Caddesi,İçme suyu Projelerinin açılışı gerçekleşti.

Arpalı Belediyesinin ,toplam Tutarı 32.000 000 TL olan projelerin açılışı yapıldı.

Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, toplam Tutarı 32.000 000 TL olan projelerin tamamlanarak hayata geçirildiğini ve bir çok projeninde yapılmaya devam ettiğini söyledi.

Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur , Arpalının en önemli sorunlarında başta içme suyu projesinin hayata geçirilmesi,İsale ve şebeke hattının yenilenmesi ,su deposunu yapılarak halkın hizmetine sunduklarını belirtti.

Arpalı Konağının Yöresel Mimariye uygun Selçuklu dönemini yansıtan bir eser olduğunu belirterek,Bu eserin Arpalıda çok önemli bir görevi yerine getireceğini söyledi.

Belediye Caddesinin Asfalt ve kaldırım çalışmalarının altyapısıyla birlikte tamamlandığını belirterek hizmete sunduklarını ifade etti.

Çoruh Nehri içerisinde çalışmalar yapıldığını ve bir çok projenin daha en kısa sürede hayata geçirileceğini ifade etti.

Programa Bayburt Valisi Cüneyt Epcim,Bayburt Milletvekili Fetani Battal,Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci,AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Milliyetçi Hareket Partisi il Başkanımız Bekir Kasap,Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk,İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun ve hemşerilerimiz katıldı.

Törende Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de birer konuşma yaparak, hizmetlerin hayırlı olması temennisinde bulundular. Tören dualar okunması, kurdela kesimi, projelerin hayata geçmesinde emekleri olan isimlere plaket takdimi ve ikram ile son buldu.

