Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde 26 Aralık tarihinde bir koli içinde bulunarak el konulan 'Rhesus' türü yavru maymun 'Fıstık', Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda rehabilitasyon sürecini tamamlayarak, yeni ailesine katıldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde 26 Aralık 2024’te X-Ray cihazından geçirilirken fark edilen ve kaçak yollarla Türkiye’ye getirildiği belirlenen ‘Rhesus’ türü yavru maymun, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’na teslim edilmişti.

ANNE MAYMUN VE KARDEŞLERİ FISTIĞI KABUL ETTİ

Yavru maymun ‘Fıstık’, yaklaşık 3 aylık rehabilitasyon ve karantina sürecinin ardından Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda yaşamını sürdüren maymun yeni ailesine katıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Dr. Aygül Arsun, Fıstık'ın sağlık kontrollerinin tamamlandığını, sürüye uyum sürecinin başarıyla geçtiğini belirterek “Yeni ailesiyle 15 gündür birlikte yaşıyor. Ailenin kabul etmesi için zaman zaman denemeler yaptık ve sonuçta aile yeni maymunumuzu kabul etti. Muko isimli anne maymun yavru maymunu sahiplendi. Daha önce büyüttüğü bir maymun daha vardı. Onunla birlikte şu an ikisini de sahiplenmiş durumda. Kardeş maymunlar da fıstığı benimsedi" dedi.

SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILIYOR

Fıstığın kilo takibi ve sağlık kontrollerinin düzenli yapıldığını anlatan Arsun, şöyle konuştu: “Fıstık buraya geldiğinde korkmuştu, muhtemelen annesinden erken ayrılmış ve aç haldeydi. Sağlık kontrolleri yapıldığında hayvanın stres altında ve zayıf olduğu fark edildi. Karantina sürecinde hem sağlık taramasından geçirildi hem de beslenmesi yapıldı. Şu an sağlığıyla ilgili bir sıkıntısı yok. Buraya geldiğinde de yaklaşık 2 ya da 3 aylık olduğunu tahmin ediyorduk. Şu an 6 aya yaklaşıyor” diye konuştu.