Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının liyakat esasına dayalı 300 itfaiye memuru alımı için başlayan başvuru süreci adayların yoğun ilgisiyle devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Teşkilatı’nı güçlendirmek için bünyesine yeni itfaiyecileri dahil etmeyi sürdürüyor.

300 itfaiye memuru alımı yapılacağının duyurulmasının ardından, Ankara İtfaiyesi’ne Türkiye’nin dört bir yanından akın akın başvuru heyecanı yaşandı.

Yeni personel istihdam ederek Ankara İtfaiyesi’nin güçlendirileceğini belirten İtfaiye Daire Başkanı Ali Levent Çeri, “Yüzde 90 oranında güçlendirdiğimiz araç filomuz ve yeni istasyonlar açtığımız Ankara İtfaiye’mizin, personel istihdamına Sayın Başkanımız Mansur Yavaş’ın liyakat esaslı personel alım politikasıyla devam ediyoruz. Şu ana kadar 550 İtfaiye Meslek Yüksekokulu mezunu personeli istihdam ettik. Yine sadece alanlarından mezun gençlerin arasından seçeceğimiz 300 itfaiyeci ile Ankara İtfaiye’mizi güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.