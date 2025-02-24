Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneğinde, Bayburtlu ve tüm şehitlerimiz için dualar edildi.

Şehitlerimiz için düzenlenen anma programına, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Müftüsü Ahmet Öztürk, Ünsal Kıraç, Dernek Fahri Başkanı Lütfü Silo, MHP Kartal İlçe Başkanı Zübeyir Kurt ,CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, Saadet Partisi İlçe Başkan yardımcısı Mustafa Ayyıldız, AK Parti Meclis üyesi Adem Yıldız, AK Parti Meclis üyesi Furkan Ordukaya, CHP Meclis Üyesi Gürkan Emre Demirhan, AK Parti eski Meclis Üyesi Temel Yaz, Dernek Başkanları ve hemşerilerimiz katıldı.

Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği genel başkanı Adem Doğan katılım sağlayan tüm siyasetçi, bürokratlara ve hemşerilerimize teşekkür etti. Şehitlerimizi Rahmet ve Minnetle anıyoruz dedi.

Program sonrası Dernek önünde lokma dağıtıldı.