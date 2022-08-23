İstanbul-Bayburt yolculuğu yapan Bayburtlu hemşerilerimizin Amasya’da bulunan Küçükağa Restoranına uğramadan geçmiyor.

Restoran sahibi Hemşerimiz Mehmet Uygur,Amasya bölgesine yolu düşen hemşerilerimizi ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek,Bayburt denince Amasya’da ilk akla gelen mekanın “Küçükağa” retoran olduğunu belirtti.

Küçükağa Cafe ve Restoranda Et yemekleri,Kebap çeşitleri,Pide,Çorba çeşitleri ve kuzu tandır dahil olmak üzere geniş bir menüye sahip.

Amasya Şamlar mahallesindeki Restorana yolu düşen hemşerilerimiz yemekten sonra Bayburt üzerine bolca muhabbet edip kahvelerini yudumluyorlar.Gündemin her daim Bayburt olduğu bir mekan,Küçükağa restoranı.

Küçükağa Restoran Ünlü simaların,Sanatçı ve siyasetçilerinde uğrak mekanı haline geldi.

Mehmet Uygur mekanımızda özellikle Bayburtlu hemşerilerimi ağırlamak beni mutlu ediyor dedi.