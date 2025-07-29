Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, beyin ve omurilik sistemini etkileyen ALS hastalığında erken tanının hastalığın seyrini yavaşlatmak ve yaşam kalitesini artırmak adına kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.İSTANBUL (İGFA) - ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığının kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini kaydeden Kara, kas güçsüzlüğü, konuşma ve yutma zorlukları gibi sinsi belirtilerin hastalığın ilk işaretleri arasında olduğuna dikkat çekti.

Hastalığın 40 ila 60 yaş aralığında daha çok görüldüğünü dile getiren Uzm. Dr. Atilla Kara, “ALS hastalığı merkezi sinir sisteminin yıkıcı dejeneratif bir hastalığıdır. Bu hastalık beyin ve omurilik sistemini tutuyor. İlk bulguları fasikülasyon (seyirme) kas incelmesi ve kayıpları, güçsüzlük, konuşma ve yutma bozukluğu şeklinde görülebiliyor. ALS'nin başlangıç belirtileri farklı hastalarda farklı şekillerde kendini gösteriyor. Tipik olarak kademeli bir şekilde ilerleyen bir hastalık. Fasikülasyon uzun sürüyorsa o zaman ALS araştırılması yapılmalıdır” diye konuştu.

TEDAVİDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM

Hastalığın tanı ve tedavi süreçleri hakkında bilgi veren Kara, “ALS'nin tanısı genellikle EMG ile konulur; bu yöntemle büyük oranda tanı belirlenebilir. Hastalığın durdurulması çok mümkün olmasa da yavaşlatılması mümkündür. Hastanın yaşam konforunu artırmak açısından bir takım tedaviler yapılması gerekir. Eğer güçsüzlük özellikle seyirme, yutkunma güçlüğü, konuşma bozukluğu ve kaslarda incelme varsa erken dönemde nörolojik olarak araştırılması ve tedavinin uygulanmasında yarar vardır. Tedavi için birçok alanda uzmanlaşan multidisipliner bir hekim grubuna ihtiyaç vardır. Tedavi süreci hayatta kalma süresini uzatabilir ve yaşam kalitesini artırabilir. Tedavide çeşitli ilaçlar, fizik tedavi ve rehabilitasyon, konuşma terapisi, beslenme takviyeleri, psikolojik ve sosyal destek tedavileri gibi yöntemler kullanılmaktadır” diye konuştu.