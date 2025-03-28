ÖSYM, 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2025-ALES/1) ile Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2025-DİB-MBSTS)'na girecek adayların sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - 12 Nisan'da yapılacak 2025-DİB-MBSTS ile 13 Nisan'da uygulanacak 2025-ALES/1 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

2025-DİB-MBSTS: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

ÖSYM, adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceğini duyurdu.

Adaylar, sınavın yapılacağı 13 Nisan'da saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.